Cristian Chivu pensa a una clamorosa rivoluzione per Bodo/Glimt-Inter di domani, sfida d'andata dei playoff di Champions League. Secondo Sky Sport, cambierà tutta la formazione o quasi rispetto alla Juventus.
Sky – Inter, turnover totale contro il Bodo: Chivu li cambia quasi tutti, rivoluzione in formazione
Cristian Chivu pensa a una clamorosa rivoluzione per Bodo/Glimt-Inter di domani: turnover totale, ecco la probabile formazione
Queste le parole di Andrea Paventi a Sky: "L’Inter si è allenata su un sintetico di Interello ma diverso da quello di Bodo, che è di vecchia generazione mentre ad Appiano di nuova. Ci sarà un allenamento mirato e l’Inter cambierà molto. Verrà scomposta la coppia Thuram-Lautaro, potrebbero giocare Thuram e Bonny.
In mezzo potrebbero trovare spazio sia Barella che Calhanoglu, Carlos Augusto farà riposare Dimarco, Diouf farà riposare Luis Henrique. Dietro potrebbe giocare uno tra De Vrij e Acerbi per Akanji, Darmian può far rifiatare Bisseck mentre Bastoni può giocare visto che ha fatto solo un tempo", ha spiegato il giornalista.
(Fonte: SS24)
