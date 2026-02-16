Queste le parole di Andrea Paventi a Sky: "L’Inter si è allenata su un sintetico di Interello ma diverso da quello di Bodo, che è di vecchia generazione mentre ad Appiano di nuova. Ci sarà un allenamento mirato e l’Inter cambierà molto. Verrà scomposta la coppia Thuram-Lautaro, potrebbero giocare Thuram e Bonny.

In mezzo potrebbero trovare spazio sia Barella che Calhanoglu, Carlos Augusto farà riposare Dimarco, Diouf farà riposare Luis Henrique. Dietro potrebbe giocare uno tra De Vrij e Acerbi per Akanji, Darmian può far rifiatare Bisseck mentre Bastoni può giocare visto che ha fatto solo un tempo", ha spiegato il giornalista.