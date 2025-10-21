Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche dell'Inter e ha elogiato il tecnico rumeno

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato anche dell'Inter. L'ex giocatore ha elogiato il lavoro fn qui svolto da Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra. "Non era facile ricostruire l'anima di questa squadra. La vecchia guardia ha creato una nuova unione con questo tecnico, che ogni volta che parla mi conquista. Che sa dove sta e cosa deve fare".