Cannavaro: “Per lo scudetto ci sono anche Roma e Milan. Il Napoli quest’anno…”

Per la vittoria dello scudetto "in questo momento sicuramente vedo anche il Milan e la Roma", assicura Cannavaro

Matteo Pifferi Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 17:16)

Per la vittoria dello scudetto "in questo momento sicuramente vedo anche il Milan e la Roma. Quest'anno, con il Napoli impegnato in Champions League, questa distanza si è accorciata. Sarà un bel campionato come sempre negli ultimi anni". Così Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e ora ct della nazionale uzbeka, a margine di un evento organizzato Betsson.sport, ha parlato della lotta scudetto, ampliando la rosa delle pretendenti al titolo oltre alle sole Napoli e Inter.

Poi, sugli allenatori italiani all'estero, ha sottolineato: "Noi siamo ancora convinti che il calcio italiano sia quello più bello, più forte, più preparato, quando invece se vai all'estero capisci che non è proprio così, che non è che devi fare per forza un percorso dalla Lega Pro alla Serie B, poi magari vai in una piccola di Serie A.

Ci sono tanti percorsi diversi e sicuramente il fatto comunque di essere italiano e di avere questa cultura all'estero ci aiuta. Forse per questo magari ci apprezzano più all'estero che in Italia", ha concluso.