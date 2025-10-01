FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato il momento dell'Inter
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha analizzato il momento dell'Inter. Alla domanda se è nata l'Inter di Chivu, l'ex giocatore ha risposto così: "E' ancora presto ma c'è qualche tentativo della squadra di andare oltre. Lo ha detto anche Chivu, vuole cercare di fare qualcosa di diverso rispetto al passato".

"E' un'Inter uscita devastata dalla scorsa stagione, ma detto questo a me Chivu piace, nella lettura della partita, come partecipa alla partita, come parla. E' un ottimo allenatore la pressione dell'Inter la sta assorbendo bene. E se tornano i giocatori forti in forma, oltre ad alcuni nuovi come Sucic e Pio Esposito, l'Inter uscirà fuori e contenderà lo Scudetto".

