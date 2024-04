"Pioli è al centro di tutto in casa Milan. E' schiavo di tutto, dell'incertezza", ha dichiarato Stefano Impallomeni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni , ex calciatore e giornalista, ha parlato così di De Rossi:

"De Rossi è il miglior acquisto dei Friedkin, per me volontario. Una scelta azzeccatissima e sta sbalordendo. Anche ieri come mosse e contromosse è stato superiore a Pioli. C'è stata la demolizione di un tentativo del Milan di mettere a posto la stagione. De Rossi invece ha rilanciato le ambizioni di una squadra che sa interpretare i vari momenti di una partita".