"Un telegramma per chi chiede di Stefano Pioli e del suo futuro. Le parole o le virgolette dei diretti interessati in casa Milan lasciano il tempo che trovano: Cardinale aveva espresso tutto il suo dissenso pur senza fare nomi, Scaroni ha confermato la fiducia. Ci metteremmo in mezzo e aspetteremmo il derby di ritorno e il percorso rossonero in Europa League, le altre cose sono chiacchiere di inizio aprile. Esattamente come chi, non sapendo come arrampicarsi sull’argomento Allegri, si concentra sul seguente concetto: “Non capisco perché si parli sempre di Max e non di Sarri che ha fatto male”. Glielo spieghiamo. Punto primo: gli organici degli ultimi tre anni di Juventus e Lazio non sono lontanamente paragonabili, lo sanno anche i neonati dentro una culla. Punto secondo: Sarri ha lasciato durante un campionato negativo, preceduto da un irripetibile secondo posto"