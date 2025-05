L'Inter aveva la rosa per vincere tutto?

"Si deve fare un'analisi alla fine e non ci devono essere pregiudizi, ma alla 32esima giornata in due giornate l'Inter è passata da +3 a -3. Se il Napoli vincerà, lo vincerà con 82 punti, che in un altro campionato vai in Champions da terzo. In casa Inter c'è da fare un'analisi, ma sono tutti intelligenti e si andrà avanti tutti insieme, perché non c'è nessuno migliore di Inzaghi. Se ne prendi un altro, l'Inter rischia di sgretolarsi".