Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni , giornalista ed ex calciatore, ha parlato anche di Inter-Cagliari, match in programma domenica a San Siro:

"Il Cagliari ha bisogno di punti salvezza, ma i nerazzurri sono lanciatissimi. Non ci sarà partita, ma mi vorrei soffermare sull'impresa dei rossoblù contro l'Atalanta: il calcio è uno sport meraviglioso e la squadra di Ranieri ha dimostrato che, per quanto si possa essere favoriti in un match, se ti distrai, o sottovaluti l'avversario, potresti pagare a caro prezzo"