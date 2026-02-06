Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni è tornato sulla vittoria dell'Inter contro il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. "C'è stata l'ennesima conferma in Coppa Italia, questa squadra ha voglia di restare dentro a ogni competizione, ruotando i giocatori e scoprendo le loro caratteristiche. Abbiamo visto belle sorprese, buone risposte. Mi è sembrato che l'Inter abbia vinto una partita sotto controllo. Chivu sta entrando sempre più dentro questo gruppo, ce l'ha in pugno".
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni è tornato sulla vittoria dell'Inter contro il Torino
"Questo gruppo ha la caratteristica di tenere vivo ogni obiettivo, poi è un altro colpo se riesci a vincere, che è quello che fa la differenza. Salvo qualche modifica, è un gruppo che va avanti da diverso tempo, e ha la forza di stare dentro gli obiettivi, cosa che in Italia nessuno ha".
Che Torino ha visto?—
"Al di là dei risultati, che sono sempre quelli, non c'è l'ambizione di una squadra che sappia far divertire col gioco".
L'Inter dovrà dare un segnale diverso però nei big match:—
"Non è una fuga ma può dare una risposta diversa al ritorno negli scontri diretti, che non deve perdere".
