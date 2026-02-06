Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni è tornato sulla vittoria dell'Inter contro il Torino nei quarti di finale di Coppa Italia. "C'è stata l'ennesima conferma in Coppa Italia, questa squadra ha voglia di restare dentro a ogni competizione, ruotando i giocatori e scoprendo le loro caratteristiche. Abbiamo visto belle sorprese, buone risposte. Mi è sembrato che l'Inter abbia vinto una partita sotto controllo. Chivu sta entrando sempre più dentro questo gruppo, ce l'ha in pugno".