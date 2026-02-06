FC Inter 1908
Ha fatto molto discutere la provocazione lanciata da Simone Tiribocchi nella giornata di ieri: "Per me Dovbyk è più forte di Lautaro"
Ha fatto molto discutere la provocazione lanciata da Simone Tiribocchi nella giornata di ieri: "Per me Dovbyk è più forte di Lautaro", ha detto. E negli studi di Sportitalia l'ex centravanti ha ribadito il concetto.

"Se è una battuta? Io l'ho contestualizzata. Io ho detto che Lautaro è un centravanti fortissimo, tra i più forti in Italia: però Dovbyk, messo nelle sue stesse condizioni, secondo me sotto alcuni aspetti potrebbe essere superiore.

Non adesso, ma Lautaro in sei anni ha avuto una crescita enorme, Dovbyk si è allenato al Dnipro. Lautaro ha avuto allenatori importanti, poi mi ricordo che non faceva gol per 4-5 mesi e lo fischiavano: poi è stato supportato, è diventato capitano e trascinatore. Dovbyk questo percorso non l'ha mai avuto".

