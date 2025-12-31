Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha indicato quelle che per lui sono state le tre migliori squadre del 2025. L'ex giocatore ha inserito l'Inter anche se i nerazzurri hanno chiuso la scorsa stagione senza titoli, ecco perché.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Impallomeni: “Inter tra le 3 migliori squadre del 2025, ecco perché. Anche senza titoli…”
ultimora
Impallomeni: “Inter tra le 3 migliori squadre del 2025, ecco perché. Anche senza titoli…”
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha indicato quelle che per lui sono state le tre migliori squadre del 2025
"Napoli, Inter e Roma, Napoli per lo Scudetto e l'Inter per la stagione che ha fatto, anche se senza titoli. E' arrivata in fondo a tutto alla fine, va premiata per il percorso fatto. E' una squadra forte. Il Napoli per il lavoro di Conte e il riscatto dopo la stagione deludente. La Roma è la regina per punti del 2025 invece".
(TMW Radio)
© RIPRODUZIONE RISERVATA