Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha indicato quelle che per lui sono state le tre migliori squadre del 2025. L'ex giocatore ha inserito l'Inter anche se i nerazzurri hanno chiuso la scorsa stagione senza titoli, ecco perché.

"Napoli, Inter e Roma, Napoli per lo Scudetto e l'Inter per la stagione che ha fatto, anche se senza titoli. E' arrivata in fondo a tutto alla fine, va premiata per il percorso fatto. E' una squadra forte. Il Napoli per il lavoro di Conte e il riscatto dopo la stagione deludente. La Roma è la regina per punti del 2025 invece".