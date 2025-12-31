Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, il giornalista del Corriere dello Sport, Massimilano Gallo, ha parlato di Antonio Conte. "È un allenatore enorme, con un peso mediatico fortissimo, soprattutto in una società come il Napoli che è strutturalmente più snella. Qui l’allenatore ha sempre avuto un ruolo centrale: è successo con Carlo Ancelotti, con Luciano Spalletti, con Rafael Benítez e con Maurizio Sarri. Conte si inserisce perfettamente in questa tradizione".
Ha ragione quando dice che il Napoli, per struttura, non è ancora al livello di Juventus, Milan e Inter?—
"Storicamente sì. Se parliamo di valore patrimoniale, numero di tifosi, strutture e settore giovanile, il Napoli è ancora dietro. Però è una società in fortissima ascesa e, paradossalmente, oggi è anche quella con più liquidità. Il vero tallone d’Achille restano le strutture, e su questo Conte ha centrato il punto".
