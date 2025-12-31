Intervenuto sulle frequenze di Radio Tutto Napoli, il giornalista del Corriere dello Sport, Massimilano Gallo, ha parlato di Antonio Conte. "È un allenatore enorme, con un peso mediatico fortissimo, soprattutto in una società come il Napoli che è strutturalmente più snella. Qui l’allenatore ha sempre avuto un ruolo centrale: è successo con Carlo Ancelotti, con Luciano Spalletti, con Rafael Benítez e con Maurizio Sarri. Conte si inserisce perfettamente in questa tradizione".