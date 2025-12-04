FC Inter 1908
ultimora

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Venezia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato le vittorie negli ottavi di Coppa Italia di Napoli e Inter. "Napoli che si sta superando nelle difficoltà, ora si è fermato anche Lobotka. Una qualificazione che arriva ai rigori, ma ha limitato i danni e bisogna vedere il lato positivo. Ora se la giocherà con la Juve e non sarà semplice. Inter molto bene, abbiamo scoperto alcuni giocatori ai margini come Diouf, che hanno dimostrato di aver dato qualcosa di positivo. E' un'Inter che può andare oltre Lautaro e Thuram, vedendo Pio Esposito".

Tornando all'Inter, col Venezia cosa le è piaciuto?

—  

"E' piaciuta l'Inter, che ha cercato di intercettare un ritmo diverso. Mi sono piaciuti i nuovi, Pio Esposito, e gli altri, hanno fatto la differenza. E' saltata una prestazione ricca di spunti che aiutato l'ambiente a crederci di più. Col Como ci vorrà un'Inter sopra le righe per batterla. Ieri l'Inter lo ha capito".

(TMW Radio)

