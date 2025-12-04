Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato le vittorie negli ottavi di Coppa Italia di Napoli e Inter. "Napoli che si sta superando nelle difficoltà, ora si è fermato anche Lobotka. Una qualificazione che arriva ai rigori, ma ha limitato i danni e bisogna vedere il lato positivo. Ora se la giocherà con la Juve e non sarà semplice. Inter molto bene, abbiamo scoperto alcuni giocatori ai margini come Diouf, che hanno dimostrato di aver dato qualcosa di positivo. E' un'Inter che può andare oltre Lautaro e Thuram, vedendo Pio Esposito".
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Venezia
Tornando all'Inter, col Venezia cosa le è piaciuto?—
"E' piaciuta l'Inter, che ha cercato di intercettare un ritmo diverso. Mi sono piaciuti i nuovi, Pio Esposito, e gli altri, hanno fatto la differenza. E' saltata una prestazione ricca di spunti che aiutato l'ambiente a crederci di più. Col Como ci vorrà un'Inter sopra le righe per batterla. Ieri l'Inter lo ha capito".
(TMW Radio)
