Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato le vittorie negli ottavi di Coppa Italia di Napoli e Inter. "Napoli che si sta superando nelle difficoltà, ora si è fermato anche Lobotka. Una qualificazione che arriva ai rigori, ma ha limitato i danni e bisogna vedere il lato positivo. Ora se la giocherà con la Juve e non sarà semplice. Inter molto bene, abbiamo scoperto alcuni giocatori ai margini come Diouf, che hanno dimostrato di aver dato qualcosa di positivo. E' un'Inter che può andare oltre Lautaro e Thuram, vedendo Pio Esposito".