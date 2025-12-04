FC Inter 1908
La previsione di La Russa: “A gennaio Inter prima e Napoli terzo. Con Lukaku…”

"A gennaio l'Inter sarà prima in classifica e il Napoli terzo", è questa la previsione del presidente del Senato La Russa
"A gennaio l'Inter sarà prima in classifica e il Napoli terzo. Poi, con il rientro degli infortunati Lukaku e De Bruyne, il Napoli se la giocherà in primavera".

È la previsione calcistica fatta dal presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso interista, conversando con i giornalisti alla Camera.

