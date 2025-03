Impallomeni: “Inter, spallata forte al campionato. Inzaghi bravo e fortunato”

Bologna che sale al quarto posto, mandando indietro la Lazio:

"Per la Lazio c'è un po' tutto. Non riesce a mediare questa squadra. Baroni ha fatto un ottimo lavoro, ha abituato bene l'ambiente, ora sta sporcando la stagione e rischi di scivolare in questo campionato. C'è un po' di delusione dei tifosi, che la considerano forse più forte di quella che è. Non so se il contributo di Baroni ora sia al di sotto delle aspettative, ma non ha i migliori a disposizione e forse paga qualche scelta errata. Ma è anche alla sua prima occasione in una grande. E' un'altra brutta pagina, l'importante è non perdersi d'animo e ritrovare la strada".

Fiorentina, vittoria importante contro la Juventus. Fagioli può essere un rimpianto bianconero?

"Fagioli grande prestazione, non so se è un rimpianto, ma sulla Fiorentina dico che ha ritrovato la stabilità persa dopo la perdita di Bove. Se comincia ad azionare le leve e a mandarlo in modalità turbo Gudmundsson, può fare bene. Se vince contro l'Atalanta è una seria candidata per il quarto posto".

E la Roma continua ad andare:

"La difesa che va al potere. La Ranieri ha preso questa squadra che era l'undicesima in campionato, ora è la quinta. L'ha completamente ribaltata. Quarto posto possibile? Sarà una lotta incerta, perché no? Ieri ha faticato ma ha vinto. Ora arriva il difficile, si è rimessa in carreggiata ma arrivano scontri diretti. E sarà bello giocarsi questa opportunità. Ranieri ha compiuto in autentico miracolo. Poi davanti però chi si aspettava il crollo della Juve, il Milan che è sprofondato. Ognuno ha vissuto la sua crisi, la Roma l'ha vissuta per molto tempo ma Ranieri l'ha messa a posto ora. Ora per la Roma arriva un momento chiave, comincia a perdere i pezzi, ma vedremo".

Fuori Dybala per almeno un mese: lo rinnoverebbe a queste condizioni?

"Rinnoverei ponendo alcuni paletti. Prima di tutto non a cifre così, e poi sì al rinnovo ma con una super squadra. Con queste cifre no, perché sono troppo alte".

Vittoria dell'Inter: è una spallata forte al campionato?

"E' forte ma non definitiva. Avrà un ciclo importante ora, molto difficile. Inzaghi è bravo e fortunato, si sta riprendendo quello che il primo anno ha perso. Radu ha fermato il Napoli, ho pensato 'Vuoi vedere' che ha lanciato l'Inter stavolta per il titolo?".

Ha esagerato Gasperini nel dire che l'espulsione ha rovinato la partita?

"Ha le sue ragioni ma non sono i motivi per cui ha perso".

Questa Juventus con Motta può arrivare in Champions?

"E' un esperimento continuo, il laboratorio Motta. Per me il 4° posto è a forte rischio in questa situazione. Io farei una cosa molto juventina, inventarsi qualcosa in emergenza. I giocatori ci sono, serve uno schema semplice per ripartire. Cambierei la guida tecnica. Se la dirigenza ha chiesto a Motta di risolvere tatticamente la questione e avere un maggior confronto con la squadra, per me vuol dire che è stato commissariato. Che sta a fare lì? Se rimane Motta, è la notizia del giorno. Perchè è stato commissariato".