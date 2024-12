Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la vittoria della Lazio sul campo dell'Ajax. I biancocelesti saranno il prossimo avversario dell'Inter in campionato. "È stato sorprendente l'inizio della Lazio, che in Europa sta dominando. Anche quando perde, la Lazio non si perde mai, anzi gioca meglio di prima".

"Ha solidità, impianto di gioco, sono tutti uniti. Gioca un calcio europeo, intenso. La Roma è più pesante, meno fluida, ma ha riacceso la luce Ranieri ora. Ha uno storico importante in Europa, ma credo che entrambe possano arrivare fino in fondo. La Lazio però è un rullo compressore, non ha paura di niente e può fermare l'Inter in campionato".