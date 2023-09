Impallomeni: “Vedo una Milano scintillante. Scudetto? Il campionato è lungo”

Inter e Milan sono le uniche squadre a punteggio pieno dopo le prime tre giornate di campionato. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni commenta il momento delle due milanesi: "Vedo una Milano scintillante, il campionato è lungo ma la Juventus può inserirsi perché ha qualcosa in meno a Inter e Napoli ma non ha le coppe. Chiesa e Vlahovic avranno voglia di riscattarsi, ma ho delle perplessità. Non credo siano ancora una coppia completa, mancano ancora dei movimenti che possano giovare alla Juve".