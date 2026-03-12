FC Inter 1908
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex giocatore ha commentato la pesante sconfitta dell'Atalanta e non solo
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha commentato la pesante sconfitta dell'Atalanta in Champions contro il Bayern Monaco. "Mi è piaciuto il tributo finale dei tifosi. Lo meriterebbe ogni partita in realtà. Il Bayern è stato mostruoso, poteva finire anche peggio, sembrava un'amichevole a un certo punto".

"Forse dopo il primo tempo serviva mettere porre rimedio. E questo non c'è stato. Ogni volta che andavano avanti potevano fare un gol. L'Atalanta deve ringraziare che cercavano sempre il gol bello, altrimenti sarebbe stato un bagno di sangue".

Champions League: chi ha fatto peggio tra le quattro italiane?

"Direi l'Inter, che ha fatto molto bene con le medio-piccole e male con le grandi. E poi per la sua storia recente. Ma il Napoli si è superato, arrivando trentesimo. E' un testa a testa tra queste due".

