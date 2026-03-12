Braglia contro Tudor: “Kinsky? Oggi troppi allenatori pensano di…”

Simone Braglia, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così della mossa di Tudor, che ha tolto Kinsky, protagonista in negativo in due gol su tre, per mettere poi Vicario:

"Così ha bruciato un portiere. Stai giocando la Champions League, non una di campionato. Credo che l'errore di Tudor, che non è il primo dal punto di vista gestionale, apre il dibattito sul ruolo del portiere. Troppi allenatori pensano di conoscere quel ruolo. Dovrebbe avere un ruolo preponderante il preparatore dei portieri. Va gestito non solo dal punto di vista tecnico ma anche motivazionale. E tanti allenatori sbagliano sotto questo aspetto".