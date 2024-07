Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della rosa attuale dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni, ex calciatore, ha parlato così della rosa attuale dell'Inter: "Chi parte con più certezze in Serie A? Credo che Inter e Atalanta siano più avanti, hanno più tranquillità. Hanno cambiato meno in rosa, poi vedremo il Milan".