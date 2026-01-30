Il centrocampista serbo eletto miglior giocatore del mese per la seconda volta consecutiva

Gianni Pampinella Redattore 30 gennaio - 17:45

Quattro gol nelle ultime cinque partite di campionato e un gol e due assist nell'ultima gara di Champions League, sono valse ad Aleksandar Stankovic il premio di MVP di questo mese. Il centrocampista serbo è stato il protagonista assoluto del club belga e la percentuale con cui è stato votato dai tifosi, testimonia il grande momento del giocatore.

"Per il secondo mese consecutivo, i tifosi hanno votato quasi all'unanimità il giocatore. Hanno nuovamente scelto Aleksandar come Giocatore del Mese. Dopo l'allenamento, ha ricevuto il premio, che si aggiunge ai riconoscimenti ricevuti all'inizio del mese per le sue ottime prestazioni contro l'Olympique (Miglior Giocatore - UEFA Champions League) e lo Zulte Waregem (Miglior Giocatore - Jupiler Pro League)".

"I numeri parlano da soli. A gennaio, Stankovic ha giocato un ruolo decisivo sei volte: due gol e due assist in Champions League, più due assist cruciali contro lo Zulte Waregem nella Jupiler Pro League. Con l'81% dei voti, Stanković vince il sondaggio con una maggioranza incredibile. Mamadou Diakhon e Christos Tzolis completano il podio".