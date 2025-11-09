Mimun: “La Lazio gioca in 10, contro l’Inter servirebbe veramente un miracolo”

"Purtroppo oggi contro l’Inter a San Siro servirebbe veramente un miracolo, ma è difficile perfino sperarci", dice Mimun, tifoso Lazio

Matteo Pifferi Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 15:50)

Clemente Mimun, giornalista ma tifoso laziale dichiarato, ha analizzato così la partita contro l'Inter di questa sera sulle colonne del Messaggero:

"Certo che giocando in dieci- Dia è come se non ci fosse, più inutile che dannoso e con una formazione priva di 7-8 infortunati la Lazio dà ancora prova di volontà e vitalità. Oltre tutto la fase difensiva riesce a moltiplicare i clean sheets nonostante in quel reparto il mister sia spesso costretto a cambiare.

A Sarri va dato anche il merito di aver rivitalizzato Provedel, che sembra tornato quello dei periodi migliori. Spiace leggere pagelle in cui si sottolinea che Basic contro il Cagliari è stato meno tonico del solito. Mi chiedo cosa ci sia di strano se un giocatore, estromesso dalle gare per più di mille giorni, abbia un momento di pausa. Ha sbagliato gol fatti, succede! Ma ha dato tutto quel che poteva. Così come Zaccagni, che continua ad essere pestato dagli avversari, neanche fosse un punchingball, con gli arbitri che fanno spallucce. E anche se Cataldi sbaglia qualche passaggio trovo francamente ingiusto metterlo all’indice.

Insomma mi sembra che nella catastrofe generale, quel che resta dell’organico dei biancocelesti si stia comportando più che bene e che Sarri abbia ragione nell’esprimere perfino un po’ di soddisfazione. Purtroppo oggi contro l’Inter a San Siro servirebbe veramente un miracolo, ma è difficile perfino sperarci. Ci aspetta un ciclo di partite molto complicate. Dopo il Lecce, Milan e Bologna. La speranza è che tornino in campo almeno alcuni dei titolari. Non possiamo permetterci di continuare a spremere sempre gli stessi. In campo devono andare giocatori più freschi, tonici e determinati. Sappiamo tutti che nel prossimo mercato, non a caso viene definito di “riparazione”, sarà difficile pescare elementi risolutivi.

Ma se la società sta valutando giocatori, anche delle serie inferiori, che si stanno mostrando all’altezza, agisca e rapidamente. Con la rosa attuale non si andrà lontano. Il mister e noi tifosi meritiamo molto di più. E anche a San Siro forza ragazzi, fate tutto quel che potete e anche un po’ di più"