Dialoghi che hanno portato a contestare le ipotesi di "combine" sulle designazioni su quattro partite. Nessun dirigente risulta indagato

Redazione1908 8 luglio - 19:51

Uno dei temi delle presunte richieste da parte di "esponenti" dell'Inter di avere arbitri "graditi", che sarebbero arrivate all'ormai ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, il quale avrebbe effettuato "designazioni frutto di interferenze", è che alcuni fischietti avrebbero portato "sfi..", ossia sfortuna.

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Emergerebbe, da quanto si è saputo, dalle intercettazioni agli atti dell'inchiesta della Procura di Milano e della Gdf. Questo aspetto, da quanto si è appreso, però, non è l'unico al centro dei colloqui intercettati tra Rocchi e altri interlocutori. Dialoghi che hanno portato a contestare le ipotesi di "combine" sulle designazioni su almeno quattro partite. Nessun dirigente o esponente del club nerazzurro, allo stato, risulta indagato.

Stando alla nuova formulazione del capo di imputazione contestato a Rocchi per frode sportiva, l'allora designatore, in "concorso con esponenti della società sportiva Inter e previo concerto", questi ultimi "agendo per effetto dei rapporti preferenziali con Gabriele Gravina", all'epoca presidente della Figc, sarebbe giunto a "designazioni frutto di interferenze". Vengono elencate le designazioni in due partite del 2025: Inter-Milan semifinale di Coppa Italia del 23 aprile 2025 assegnata al "poco gradito" all'Inter Daniele Doveri per evitare, per l'accusa, che poi ne arbitrasse altre più importanti e Bologna-Inter del 20 aprile 2025 al "gradito" ai nerazzurri Andrea Colombo. Poi, Inter-Verona del 3 maggio dello scorso anno a Manganiello per evitare lo sgradito Sozza e l'ultima del 26 aprile scorso, ossia Torino-Inter, affidata a Mariani, solo dopo "l'assenso dell'Inter perché da questa non gradito".

Gravina non è indagato e il tema dei "rapporti preferenziali" tra quest'ultimo e i vertici dell'Inter, che potrebbero aver influito sulle scelte di Rocchi, si ricaverebbe da intercettazioni agli atti e in modo indiretto, ossia da colloqui tra Rocchi e altri interlocutori. Gli inquirenti stanno anche valutando perché ci sarebbe stata una presunta "interferenza" anche sul match dell'ultima stagione tra i granata e i nerazzurri, anche se l'Inter era ampiamente in vantaggio in campionato. Mariani, unico fischietto italiano selezionato per i Mondiali, tra l'altro, era stato l'arbitro di Napoli-Inter 3-1 del 25 ottobre del 2025, finita con alcune polemiche arbitrali.

(ANSA).