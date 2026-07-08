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Sabatini: “Inchiesta Rocchi, non c’è nulla per giustizia ordinaria. Chiedo che quella sportiva…”
Il giornalista Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato di quanto emerso oggi sul Corriere della Sera sull'inchiesta arbitri
Dal punto di vista della giustizia ordinaria non c'è niente e si va verso l'archiviazione, perché il risultato non viene alterato, perché non c'è condotta fraudolenta, perché non c'è niente che riguardi la giustizia ordinaria. Soprattutto non c'è il risultato alterato. Dal punto di vista della giustizia sportiva invece si apre un mondo, perché proprio sulle designazioni e sui sorteggi pilotati e su quello che accadeva tanti tanti anni fa, c'è stato uno scandalo che naturalmente non è paragonabile a quello che potrebbe verificarsi adesso, anzi questo è sicuramente minuscolo, però le componenti ci sono. Organi arbitrali, organi federali e una società più di tutte le altre. Che cosa accadrà stavolta? Non lo so. Forse sarò stato un po' troppo, come dire, sbrigativo nel dire che per la giustizia ordinaria non c'è niente, è naturale che non tocca a me dirlo questo, ma di sicuro il colpo del Corriere della Sera apre uno squarcio per quanto riguarda la giustizia sportiva. E il ruolo anche di vertice della giustizia sportiva è una delle situazioni e uno dei fascicoli nelle mani di Malagò, perché tutti pensano che Malagò debba soltanto designare il nuovo commissario tecnico della nazionale oppure debba soltanto investire Paolo Maldini di un qualcosa di cui i contorni mi sembrano anche abbastanza sfumati, in realtà Malagò ha le password, ha le chiavi in mano per rimettere a posto tutta la piramide del calcio, compresa la questione arbitrale, infatti è stato nominato Orsato nuovo designatore e Messina direttore tecnico, diciamo così, compresa la giustizia sportiva naturalmente, compresa alcune caselle fondamentali in qualsiasi federazione e ancora di più la federazione, la Federcalcio, tipo la casella del segretario.
Ecco, la casella del segretario che è fondamentale era in corsa quell'avvocato Viglione che viene raccontato da varie testimonianze come un uomo in carica alla federazione come avvocato anche di Gravina e che non ha mai nascosto le sue preferenze da tifoso dell'Inter, dato che ci sono anche dei video che stringe la mano, abbraccia Simone Inzaghi, stringe la mano a Ausilio, con Marotta... Che cosa succederà adesso voi tutti chiederete? Beh, fondamentalmente nell'immediato si può muovere soltanto la procura di Milano. Se va verso l'archiviazione, come viene ipotizzato da tanti giornali, significa che per la giustizia ordinaria non ci sono gli estremi per andare avanti. Se va verso il rinvio a giudizio, la situazione è diversa e in ogni caso appena finite le indagini, e sembra questa audizione di Rocchi il punto finale per l'inchiesta, ecco come audizione, il fascicolo, gli atti, passano tutti alla procura sportiva che deve intervenire con quale tempestività? Non lo so.
lo dico in maniera molto schietta e molto sincera, sia per il Napoli, Bari, De Laurentiis, padre e figlio, sia per la questione Rocchi, Inter, Gravina, Viglione, Federcalcio, Marotta, Mariani e tutti i personaggi coinvolti, che non sono indagati. Ecco perché dico per la giustizia ordinaria non c'è niente. Ecco, secondo me ci vorrebbe che non prendessero le ferie ad agosto, che la giustizia sportiva non prenda le ferie ad agosto, perché sarebbe bene cominciare il nuovo campionato senza nessun momento, compartimento, spazio, angolo opaco.
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