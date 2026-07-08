Dal punto di vista della giustizia ordinaria non c'è niente e si va verso l'archiviazione, perché il risultato non viene alterato, perché non c'è condotta fraudolenta, perché non c'è niente che riguardi la giustizia ordinaria. Soprattutto non c'è il risultato alterato. Dal punto di vista della giustizia sportiva invece si apre un mondo, perché proprio sulle designazioni e sui sorteggi pilotati e su quello che accadeva tanti tanti anni fa, c'è stato uno scandalo che naturalmente non è paragonabile a quello che potrebbe verificarsi adesso, anzi questo è sicuramente minuscolo, però le componenti ci sono. Organi arbitrali, organi federali e una società più di tutte le altre. Che cosa accadrà stavolta? Non lo so. Forse sarò stato un po' troppo, come dire, sbrigativo nel dire che per la giustizia ordinaria non c'è niente, è naturale che non tocca a me dirlo questo, ma di sicuro il colpo del Corriere della Sera apre uno squarcio per quanto riguarda la giustizia sportiva. E il ruolo anche di vertice della giustizia sportiva è una delle situazioni e uno dei fascicoli nelle mani di Malagò, perché tutti pensano che Malagò debba soltanto designare il nuovo commissario tecnico della nazionale oppure debba soltanto investire Paolo Maldini di un qualcosa di cui i contorni mi sembrano anche abbastanza sfumati, in realtà Malagò ha le password, ha le chiavi in mano per rimettere a posto tutta la piramide del calcio, compresa la questione arbitrale, infatti è stato nominato Orsato nuovo designatore e Messina direttore tecnico, diciamo così, compresa la giustizia sportiva naturalmente, compresa alcune caselle fondamentali in qualsiasi federazione e ancora di più la federazione, la Federcalcio, tipo la casella del segretario.