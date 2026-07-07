La posizione dell’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi davanti ai pm di Milano e si è difeso dalle accuse di concorso in frode sportiva

"Nessuna combine a favore dell’Inter e nessuna pressione sul VAR". È questa la posizione dell’ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi, che si è presentato sei giorni fa davanti ai pm di Milano e si è difeso da tutte le accuse di concorso in frode sportiva.