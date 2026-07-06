"Dimarco ci aveva promesso che ci regalava un anello di ... che aveva fatto per tutta la squadra con un brillante ma ci hanno arrestati"

Redazione1908 6 luglio 2026 (modifica il 6 luglio 2026 | 18:58)

"Dimarco ci aveva promesso che ci regalava un anello di ... che aveva fatto per tutta la squadra con un brillante, per la seconda stella, ma ci hanno arrestati". E' uno dei dettagli di uno dei tre verbali resi, tra maggio e giugno, dall'ormai ex capo ultrà interista Marco Ferdico, ora nuovo pentito nel procedimento "doppia curva", e che ha parlato anche dei rapporti con alcuni giocatori, come il terzino nerazzurro Federico Dimarco, non indagato. Ferdico ha raccontato che lui e Andrea Beretta, ex capo ultrà della Nord interista pentito dalla fine del 2024, "volevamo andare dal procuratore di Dimarco (...) volevamo andare a dirgli che ci doveva dare i soldi, però non siamo mai andati".

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Secondo la versione di Ferdico, Dimarco avrebbe fatto fare un anello con brillante anche per lui, Beretta e Antonio Bellocco, anche lui ex del direttivo della Nord e ucciso da Beretta nel settembre 2024. Al pm Paolo Storari che gli ha chiesto "Dimarco vi ha promesso questi tre anelli, diciamo così?", Ferdico ha risposto: "Sì. Però non era un'estorsione".

Sempre Ferdico ha messo a verbale che Radja Nainggolan, ex giocatore nerazzurro, all'epoca aveva "ragalato un orologio o due a Claudio Morra", un altro dei leader in passato della curva interista. Nei verbali dettagli in serie, tra i tantissimi passaggi omissati, anche sull'omicidio con "modalità mafiose" dell'ex capo curva Vittorio Boiocchi e sui vari business, dalla spartizione degli incassi sulla gestione dei biglietti, con tanto di cifre indicate per decine e decine di migliaia di euro, fino ai traffici di droga. Ferdico fa anche il nome di chi, a suo dire, tiene in mano ora la curva interista, ossia "Adolfo Gatto".

(ANSA).

Dimarco e Calhanoglu — Sempre dalla coltre di omissis sopravvivono alcuni passaggi su taluni prospettati rapporti degli ultrà con i giocatori dell’Inter. Li riporta il Corriere della Sera:

«In occasione dello scudetto della seconda stella (stagione 2023-2024, ndr) io sono andato da Andrea Opi, che è il manager di Federico Dimarco (il forte centrocampista nerazzurro, ndr), chiedendo quando Dimarco faceva un presente alla curva. Lui mi ha risposto che era pronto a regalare a me, a Bellocco e a Beretta tre anelli con il brillante, che del resto aveva fatto come regalo a tutta la squadra. Faccio presente che Opi per conto di Dimarco si lamentava con me, in quanto Dimarco voleva un coro nuovo per lui: si lamentava che, mentre quello fatto a Calhanoglu era particolarmente bello, quello suo lo era meno, e lui non lo meritava in quanto era di Milano e giocava da tanti anni nell'Inter. Devo dire che ero in ottimi rapporti con Calhanoglu, con cui avevo progettato di andare a fare le vacanze insieme, ero andato da lui in Germania per vedere una partita Olanda-Turchia e lui mi ha pagato tutto, compreso l'albergo».