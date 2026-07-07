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fcinter1908 ultimora Mondiali, Norvegia colpita da un virus prima dell’Inghilterra: “Tosse e respiro affannoso”

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Mondiali, Norvegia colpita da un virus prima dell’Inghilterra: “Tosse e respiro affannoso”

Mondiali, Norvegia colpita da un virus prima dell’Inghilterra: “Tosse e respiro affannoso” - immagine 1
Il ct Solbakken punta il dito contro l'aria condizionata e lunghi trasferimenti intrapresi dalla squadra tra una partita e l'altra
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

La Norvegia é alle prese con un virus a pochi giorni dal quarto di finale dei Mondiali contro l'Inghilterra.

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Secondo quanto riportano diversi media, il ct Solbakken ha rivelato che due giocatori sono rimasti in isolamento a causa di "tosse e respiro affannoso", ma diversi membri della delegazione non sarebbero al meglio della forma.

Mondiali, Norvegia colpita da un virus prima dell’Inghilterra: “Tosse e respiro affannoso”- immagine 2
Getty Images

La Norvegia giocherà contro gli inglesi sabato prossimo. Jorgen Strand Larsen ha saltato un allenamento una settimana fa, mentre Marcus Holmgren Pedersen, malato, non ha potuto partecipare alla partita degli ottavi contro il Brasile. Solbakken ha però aggiunto di ritenere che non si tratti di un virus, ma piuttosto di una conseguenza dei lunghi trasferimenti intrapresi dalla squadra tra una partita e l'altra, "tra aria condizionata, voli e spogliatoi".

(Fonte: ANSA)

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