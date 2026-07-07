Il ct Solbakken punta il dito contro l'aria condizionata e lunghi trasferimenti intrapresi dalla squadra tra una partita e l'altra

Secondo quanto riportano diversi media, il ct Solbakken ha rivelato che due giocatori sono rimasti in isolamento a causa di "tosse e respiro affannoso", ma diversi membri della delegazione non sarebbero al meglio della forma.

La Norvegia giocherà contro gli inglesi sabato prossimo. Jorgen Strand Larsen ha saltato un allenamento una settimana fa, mentre Marcus Holmgren Pedersen, malato, non ha potuto partecipare alla partita degli ottavi contro il Brasile. Solbakken ha però aggiunto di ritenere che non si tratti di un virus, ma piuttosto di una conseguenza dei lunghi trasferimenti intrapresi dalla squadra tra una partita e l'altra, "tra aria condizionata, voli e spogliatoi".