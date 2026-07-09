Tanto rumore per nulla? Alla fine, dopo mesi di intercettazioni, interrogatori, testimonianze e in generale di inchiesta, lo scenario più probabile appare precisamente questo. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale, e per l'Inter, club finito al centro delle polemiche per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite: archiviazione. E, riavvolgendo il nastro, pare che non ci siano riscontri concreti per il prosieguo delle indagini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.