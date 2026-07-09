fcinter1908 ultimora Gds – Tanto rumore per nulla? Rocchi verso archiviazione. E soprattutto Inter fuori da…

ultimora

Gds – Tanto rumore per nulla? Rocchi verso archiviazione. E soprattutto Inter fuori da…

Tanto rumore per nulla? Alla fine, dopo mesi di intercettazioni, interrogatori, testimonianze, lo scenario più probabile appare questo
Redazione1908

Inter Marotta Rocchi

Tanto rumore per nulla? Alla fine, dopo mesi di intercettazioni, interrogatori, testimonianze e in generale di inchiesta, lo scenario più probabile appare precisamente questo. Per Gianluca Rocchi, l'ex designatore arbitrale, e per l'Inter, club finito al centro delle polemiche per presunti favoreggiamenti nelle scelte dei direttori di gara per determinate partite: archiviazione. E, riavvolgendo il nastro, pare che non ci siano riscontri concreti per il prosieguo delle indagini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA