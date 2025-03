Incocciati: “Inter troppo più forte delle altre. Il Napoli è lì ma…”

Giuseppe Incocciati , ex calciatore e allenatore, ha parlato così, a TMW, della corsa scudetto tra Inter e Napoli:

"C'è un'Inter che strutturalmente è più forte di tutte, il Napoli insegue ma con difficoltà, perchè contrastare una squadra con una rosa così è difficile. Vedo un Napoli in fatica per la struttura della sua squadra. Quando ieri ha dovuto tirare fuori i pezzi importanti è entrata in crisi, mentre l'Inter è esattamente il contrario".