Il Napoli ha avuto delle assenze, i due passi falsi possono anche essere riconducibili all’avvio del campionato che direi è stato abbastanza importante. Sono convinto che si rimetterà subito in pista, ho visto un Conte arrabbiato". Così a TuttoMercatoWeb.com Stefano Colantuono, che ha parlato anche di Napoli-Inter in programma domani.
Colantuono: “Non più dubbi su Chivu: Inter in corsa scudetto. Napoli? Conte arrabbiato…”
Le considerazioni del noto allenatore a proposito delle due squadre che si sfideranno domani al Maradona
Per il Napoli l'occasione migliore per reagire: la partita contro l'Inter, sabato.
“La partita è difficile per il Napoli ma anche per l’Inter. È quella giusta per rimettersi in moto".
“I dubbi su Chivu sono stati subito eliminati. L’Inter va di diritto nella corsa Scudetto. Metto i nerazzurri un gradino sopra. Ma come puoi non mettere il Napoli, il Milan e la Juventus?”.
Anche la Juventus? Non sta brillando...
“Si. Ma ho visto la partita contro il Real Madrid, è stata una gara importante. Poi ha perso per un episodio. Ha reagito, alla lunga può venire fuori. Ma poi è chiaro che sta un gradino sotto a Inter e Napoli. E poi perché non ci mettiamo anche la Roma?".
