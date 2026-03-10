Serata da dimenticare per Antonin Kinsky. Il giovane portiere del Tottenham è stato sostituito dopo appena 17 minuti nella sua partita d’esordio in Champions League, dopo essere stato responsabile di due dei gol segnati dall’Atlético Madrid nell’andata degli ottavi di finale.
Incredibile Tottenham: Tudor boccia Vicario, disastro Kinsky e cambio dopo 17 minuti!
Il portiere ceco, 22 anni, partiva titolare per la prima volta da ottobre ed era appena alla terza presenza stagionale. La decisione di Tudor di preferirlo a Vicario, però, si è rivelata disastrosa.
Al 6° minuto, Kinsky è scivolato nel tentativo di rinviare il pallone e ha spalancanto la strada al vantaggio dell’Atlético firmato da Marcos Llorente.
Pochi istanti dopo il raddoppio dei padroni di casa, realizzato da Antoine Griezmann, il portiere del Tottenham ha commesso un secondo errore clamoroso: nel tentativo di giocare di prima con il sinistro fuori dalla propria area, ha nuovamente sbagliato il tocco. Il pallone è finito sui piedi di Julián Álvarez, che ha potuto depositarlo facilmente nella porta vuota.
A quel punto Tudor è intervenuto immediatamente dalla panchina, richiamando Kinsky e mandando in campo Guglielmo Vicario.
