Il portiere ceco, 22 anni, partiva titolare per la prima volta da ottobre ed era appena alla terza presenza stagionale. La decisione di Tudor di preferirlo a Vicario, però, si è rivelata disastrosa.

Al 6° minuto , Kinsky è scivolato nel tentativo di rinviare il pallone e ha spalancanto la strada al vantaggio dell’Atlético firmato da Marcos Llorente .

Pochi istanti dopo il raddoppio dei padroni di casa, realizzato da Antoine Griezmann, il portiere del Tottenham ha commesso un secondo errore clamoroso: nel tentativo di giocare di prima con il sinistro fuori dalla propria area, ha nuovamente sbagliato il tocco. Il pallone è finito sui piedi di Julián Álvarez, che ha potuto depositarlo facilmente nella porta vuota.