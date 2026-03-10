FC Inter 1908
Il Milan festeggia in campo per il risultato ottenuto, mentre tutta l'Inter va dall'arbitro per chiedere spiegazioni per le decisioni controverse
Momenti concitati dopo il fischio finale di Doveri del derby di Milano: il Milan festeggia in campo per il risultato ottenuto, mentre tutta l'Inter va dall'arbitro per chiedere spiegazioni per le decisioni controverse dei minuti di recupero.

Come mostra Bordo CAM, Doveri urla ai nerazzurri: "Non venite! Tre secondi e vi caccio fuori! Uno... lo mando fuori. Due... ti mando via! Andate via tutti". E la situazione già calda rischia di divampare quando Fullkrug passa davanti a Lautaro, che lo spinge via. Doveri spazientito a Barella a tono dice più volte: "Andate via! Andate via!".

 

