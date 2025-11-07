Come sta Akinsanmiro? Se lo chiedono i tifosi del Pisa e anche quelli dell'Inter, che con attenzione stanno seguendo il campionato del centrocampista in terra toscana. Il ragazzo, costretto a uscire nel secondo tempo della gara vinta per 1-0 contro la Cremonese, dovrà stare fermo per un po' di tempo. Ancora da verificare però l'entità dell'infortunio.

Di lui ha parlato Alberto Gilardino, intervenuto nel post gara di DAZN. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro: "Ha avuto un problema alla spalla che valuteremo nei prossimi giorni. Mi auguro che non sia niente di grave, perché contiamo molto su di lui".