Come sta Akinsanmiro? Se lo chiedono i tifosi del Pisa e anche quelli dell'Inter, che con attenzione stanno seguendo il campionato del centrocampista in terra toscana. Il ragazzo, costretto a uscire nel secondo tempo della gara vinta per 1-0 contro la Cremonese, dovrà stare fermo per un po' di tempo. Ancora da verificare però l'entità dell'infortunio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Infortunio Akinsanmiro, Gilardino: “Problema alla spalla da valutare. Mi auguro che…”
ultimora
Infortunio Akinsanmiro, Gilardino: “Problema alla spalla da valutare. Mi auguro che…”
Le parole dell'allenatore del Pisa a proposito del centrocampista trasferitosi in estate in Toscana dall'Inter
Di lui ha parlato Alberto Gilardino, intervenuto nel post gara di DAZN. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro: "Ha avuto un problema alla spalla che valuteremo nei prossimi giorni. Mi auguro che non sia niente di grave, perché contiamo molto su di lui".
© RIPRODUZIONE RISERVATA