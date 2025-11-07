FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Infortunio Akinsanmiro, Gilardino: “Problema alla spalla da valutare. Mi auguro che…”

ultimora

Infortunio Akinsanmiro, Gilardino: “Problema alla spalla da valutare. Mi auguro che…”

Gilardino Pisa
Le parole dell'allenatore del Pisa a proposito del centrocampista trasferitosi in estate in Toscana dall'Inter
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Come sta Akinsanmiro? Se lo chiedono i tifosi del Pisa e anche quelli dell'Inter, che con attenzione stanno seguendo il campionato del centrocampista in terra toscana. Il ragazzo, costretto a uscire nel secondo tempo della gara vinta per 1-0 contro la Cremonese, dovrà stare fermo per un po' di tempo. Ancora da verificare però l'entità dell'infortunio.

Akinsanmiro
Getty Images

Di lui ha parlato Alberto Gilardino, intervenuto nel post gara di DAZN. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro: "Ha avuto un problema alla spalla che valuteremo nei prossimi giorni. Mi auguro che non sia niente di grave, perché contiamo molto su di lui".

Leggi anche
Inter-Lazio, chi al centro della difesa? C’è un favorito. Le ultime anche su Thuram
Italia U20, convocati per Portogallo e Germania: 7 sono di proprietà dell’Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA