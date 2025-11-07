Cristian Chivu è alle prese con la formazione da schierare in Inter-Lazio di domenica sera. Domani il rumeno ritroverà la squadra al mattino per la rifinitura della vigilia, poi non incontrerà i giornalisti in conferenza. Questo aumenterà l'attesa, verso una partita che mette in palio tre punti importantissimi prima della sosta di novembre e prima del derby con il Milan.
Inter-Lazio, chi al centro della difesa? C'è un favorito. Le ultime anche su Thuram
L'aggiornamento sulle possibili scelte di Cristian Chivu per il posticipo di questo turno di campionato in programma domenica sera
Gara importante in cui l'allenatore nerazzurro potrebbe rispolverare Francesco Acerbi. Il difensore, ex della partita, è reduce da tre panchine: potrebbe avere la chance dal primo minuto per riprendersi la vetta delle gerarchie della retroguardia nerazzurra. Uno degli altri dubbi riguarda l'attacco: Marcus Thuram, secondo quanto appreso, potrebbe partire dal primo minuto anche lui. Possibile un'oretta di partita per l'attaccante francese in caso dovesse spuntarla nel ballottaggio con Bonny.
