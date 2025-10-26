Insulti e gestacci, cosa è successo tra Lautaro e Conte. Il Toro ha urlato…

Napoli-Inter ha regalato tante immagini. Una è sicuramente la feroce lite tra il capitano nerazzurro e il tecnico del Napoli

Gianni Pampinella Redattore 26 ottobre 2025

Napoli-Inter ha regalato tante immagini. Una è sicuramente la feroce lite tra Lautaro Martinez e Antonio Conte. Tra i due è stato un altro incrocio da storie tese dopo il battibecco nato quando il tecnico era sulla panchina nerazzurra.

"Di nuovo sul ring. Come quella volta ad Appiano Gentile. Lì, però, era stata un’occasione goliardica dopo le scintille di campo. Stavolta, le mani, sono state usate a distanza per mandarsi messaggi. Per provocarsi. Per promettersi magari un tempo supplementare lontani dai riflettori. Ha riaperto vecchie ruggini del passato evidentemente mai cancellate", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Succede tutto dopo il rigore di Calhanoglu, con l’Inter convinta di poterla riprendere e Lautaro, da capitano, evidentemente carico di tensione pronta a esplodere. C’è uno scontro Dumfries-Olivera, Conte dice qualcosa all’olandese che risponde e lo affronta. Arrivano tutti, si accende un piccolo parapiglia. Poi all’improvviso Lautaro cerca Conte e i due vengono separati. Ma la cosa va avanti. A distanza. Col Toro che urla «cagon», come uno che se la fa addosso. Tanto da mimare sia il gesto della paura sia la posizione… E Antonio non sta certo lì a farsi insultare, risponde per le rime «sto c....».

"Cose di campo, come si diceva un tempo. Ma è una legge universale, sempre valida. Anche se, nel post-partita, il tecnico del Napoli non si è tirato indietro e ha mandato un messaggio al veleno al suo ex centravanti, tra l’altro esploso ad alti livelli proprio con lui in panchina. Sicuro aveva conosciuto il suo lato feroce in campo e pure quello infuocato fuori. O meglio, dopo un cambio non gradito. Lautaro se l’era presa molto. Non aveva dato il cinque, poi aveva scalciato una bottiglia per la rabbia. E Conte non se l’era più tenuta. Lautaro gli diede appuntamento nello spogliatoio, poi ci pensò Oriali a riportare tutti alla calma. E Lukaku a organizzare “la pace sul ring” ad Appiano. Già, proprio quel Romelu con cui Lautaro non parla più dall’addio burrascoso all’Inter. Storie tese che si ripetono. E una rivalità che durerà tutta la stagione".

