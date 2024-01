Bilancio positivo per i nerazzurri nelle ultime sei trasferte in casa della Fiorentina. E l'inizio anno finora è stato esaltante

L’Inter è imbattuta nelle ultime sei trasferte contro la Fiorentina in Serie A: tre pareggi che sono stati seguiti da tre successi. I nerazzurri hanno trovato il gol in ciascuna delle ultime otto gare esterne contro i viola in campionato.

L’ottimo stato di forma della squadra di Simone Inzaghi trova riscontro in questo dato: l’inter ha vinto le prime quattro gare giocate nel 2024, due in campionato e due in Supercoppa. I nerazzurri non iniziavano un anno solare con quattro successi nelle prime quattro partite dal 2017.