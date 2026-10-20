Assenti gli infortunati che non ci saranno nella gara di domani

Andrea Della Sala
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VIDEO FCIN1908 / Inter, rifinitura pre-Shakhtar... col classico torello nerazzurro

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L'Inter si prepara per l'importante sfida di domani a San Siro contro lo Shakhtar. I nerazzurri sono in campo ad Appiano Gentile per la seduta della vigilia. Assenti gli infortunati che non ci saranno nella gara di domani: Lautaro, Pavard, Stones e Jones.

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Chivu ha aggregato 3 giocatori dell'U23, come riportato da Fcinter1908: Stante, Bovio e Mosconi

Chivu

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