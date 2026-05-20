Yann Bisseck ha da poco cambiato agente e questo ha fatto drizzare le antenne a molti nell'ambiente interista. Il centrale tedesco, attraverso il suo vecchio entourage, aveva già cominciato i dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2029, con relativo adeguamento come segno di gratificazione per il rendimento di stagione. Cosa cambia con il cambio di procuratore? Lo racconta Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia. Qui l'aggiornamento: