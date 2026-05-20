Scegli Fcinter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
ultimora
SI – Inter, Bisseck non rifiuta il rinnovo: l’intenzione del club nerazzurro…
Yann Bisseck ha da poco cambiato agente e questo ha fatto drizzare le antenne a molti nell'ambiente interista. Il centrale tedesco, attraverso il suo vecchio entourage, aveva già cominciato i dialoghi per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2029, con relativo adeguamento come segno di gratificazione per il rendimento di stagione. Cosa cambia con il cambio di procuratore? Lo racconta Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia. Qui l'aggiornamento:
"Gli agenti di Bisseck non hanno ancora incontrato l’Inter dopo avere ricevuto l’incarico nella giornata di ieri. Non c’è stato alcun rifiuto ad una proposta di rinnovo, peraltro l’Inter non ha fretta di prolungare un contratto che scade tra tre stagioni (giugno 29)".
© RIPRODUZIONE RISERVATA