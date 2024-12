La nuova Academy verrà coinvolta in attività dedicate fin da subito: nel mese di gennaio è prevista una visita degli allenatori sauditi a Milano per comprendere meglio il mondo Inter e la struttura del Settore Giovanile nerazzurro. Non solo: nello stesso periodo in cui avrà luogo la semifinale di Supercoppa a Riyadh, si svolgeranno le attività di start-up operation e sviluppo in loco con il permanent coach Inter Academy.