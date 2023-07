EDICOLA CDS – Svolta Brozovic, va all’Al-Nassr. Adesso Frattesi

Le ultimissime sul futuro di Marcelo Brozovic , ma non soltanto. Grande spazio al mercato sulla prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domenica 2 luglio. Ecco i principali temi trattati dal quotidiano sportivo.

"Chelsea su Dusan": apre così il quotidiano in riferimento a una possibile cessione di Vlahovic da parte della Juventus. Il cordoglio per Vincenzo D'Amico: "Vince che faceva cantare il pallone". Spazio anche per l'Inter: "Svolta Brozovic, va all'Al-Nassr. Adesso Frattesi". Infine, in taglio basso, si parla di Buffon: "Diviso tra l'addio e 30 milioni". Si parla anche del mercato di Napoli e Roma.