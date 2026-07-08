In mattinata è arrivata la conferma ufficiale de passaggio di Christos Alexiou dall'Inter all'AEK Atene.
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fcinter1908 ultimora UFFICIALE – Inter, Alexiou passa all’AEK Atene: ecco la formula dell’accordo
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UFFICIALE – Inter, Alexiou passa all’AEK Atene: ecco la formula dell’accordo
In mattinata è arrivata la conferma ufficiale de passaggio di Christos Alexiou dall'Inter all'AEK Atene
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Il difensore classe 2005, ex capitano della Primavera nerazzurra e reduce da una stagione con l'Under 23, si è già unito al resto del gruppo in Olanda per preparare la nuova stagione.
L'Inter, tramite una nota ufficiale, ha confermato la formula dell'affare: "FC Internazionale Milano comunica la cessione di Christos Alexiou all'AEK Atene. Il calciatore greco classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione".
Alexiou potrebbe essere riscattato dall'AEK Atene per circa 3 mln di euro con l'Inter che dunque si tiene un'opzione di controriscattarlo ad una cifra superiore.
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