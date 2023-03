Inter, oggi la ripresa degli allenamenti: “Oggi il punto sui 4 infortunati”

Inizia oggi pomeriggio ad Appiano Gentile la marcia di avvicinamento per l'Inter alla sfida di sabato ore 18.00 contro la Fiorentina a San Siro. E resta da capire quali saranno le condizioni fisiche degli infortunati o acciaccati come Skriniar , Dimarco, Bastoni e Gosens .

"Simone Inzaghi vuole ritrovare punti in campionato, dopo due sconfitte di fila, e nel pomeriggio di oggi ad Appiano Gentile ci sarà modo di capire come stanno Skriniar, Dimarco, Bastoni e Gosens. È sulla fascia che Inzaghi, al netto delle indicazioni di settimana scorsa, rischia di trovarsi con gli uomini contati. Sicuro assente D’Ambrosio, che ha rimediato due turni di squalifica", commenta il Corriere dello Sport che sottolinea come Lukaku, che domani giocherà in amichevole contro la Germania, è favorito ad affiancare Lautaro nonostante il belga farà solo tre allenamenti con la squadra prima di Inter-Fiorentina.