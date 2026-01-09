L'Inter si sta allenando alla Pinetina in vista della sfida contro il Napoli. Sono rientrati in gruppo da ieri Darmian e Diouf , due soluzioni per la destra che possono dare alternative a Chivu, data l'assenza di Dumfries . Frattesi salterà la gara contro la formazione di Conte.

La formazione che sarà schierata in campo contro il Napoli, spiega l'inviato di Skysport Matteo Barzaghi, non prevede grossi dubbi: dovrebbero tornare dal primo minuto, Bastoni in difesa, a centrocampo Barella e Zielinski e in attacco Thuram dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez. Un'occasione per andare in fuga con l'Inter che però deve superare il tabù degli scontri diretti. Dalla sconfitta dell'andata col Napoli sono però arrivate 9 vittorie in campionato, 22 gol fatti e 4 e subiti. Una reazione importante, da grande squadra, che verrà messa in campo anche nello scontro di San Siro.