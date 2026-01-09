L'Inter si sta allenando alla Pinetina in vista della sfida contro il Napoli. Sono rientrati in gruppo da ieri Darmian e Diouf, due soluzioni per la destra che possono dare alternative a Chivu, data l'assenza di Dumfries. Frattesi salterà la gara contro la formazione di Conte.
Sky – Inter, allenamento in corso in vista del Napoli: le ultime. Pochi dubbi sulla formazione
La squadra di Chivu si allena in vista della sfida contro la formazione di Conte che può valere l'allungo in classifica
La formazione che sarà schierata in campo contro il Napoli, spiega l'inviato di Skysport Matteo Barzaghi, non prevede grossi dubbi: dovrebbero tornare dal primo minuto, Bastoni in difesa, a centrocampo Barella e Zielinski e in attacco Thuram dal primo minuto accanto a Lautaro Martinez. Un'occasione per andare in fuga con l'Inter che però deve superare il tabù degli scontri diretti. Dalla sconfitta dell'andata col Napoli sono però arrivate 9 vittorie in campionato, 22 gol fatti e 4 e subiti. Una reazione importante, da grande squadra, che verrà messa in campo anche nello scontro di San Siro.
