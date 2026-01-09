Sky – Napoli, fari puntati sulle condizioni di Neres. Resiste ottimismo ma…

Le condizioni di Neres, a pochi giorni dalla sfida con l'Inter, sono ancora in dubbio. Sta lavorando sul campo ma bisogna monitorare la reazione a certe sollecitazioni dato che lui vive di sterzate e cambi di direzione. Resiste una certa fiducia, spiegano a Skysport rispetto alla presenza nella gara di San Siro. Con lui la squadra di Conte manterrebbe il suo assetto e l'equilibrio con Elmas nei tre. Il brasiliano può determinare le scelte di Conte per la gara contro la formazione di Chivu ma la fiducia nella possibilità che il calciatore ci sia sarà testata negli allenamenti di queste ore.
"Una partita, inutile dirlo, che per il Napoli vale tanto. Il rischio è di trovarsi a meno sette dai nerazzurri ma anche l'opportunità di tornare a meno uno. E poi anche la storia di Conte con l'Inter, che è stata il suo passato. E Marotta e Lautaro e Mctominay contro Zielinski, Hojlund contro l'argentino. Ma l'attenzione di tutti è rivolta alle condizioni di Neres", ha sottolineato l'inviato a seguito della squadra partenopea, Francesco Modugno.
