FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sky – Napoli, fari puntati sulle condizioni di Neres. Resiste ottimismo ma…

ultimora

Sky – Napoli, fari puntati sulle condizioni di Neres. Resiste ottimismo ma…

Sky – Napoli, fari puntati sulle condizioni di Neres. Resiste ottimismo ma… - immagine 1
Il calciatore si è fatto male ma potrebbe comunque riuscire ad esserci per la sfida con l'Inter
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Le condizioni di Neres, a pochi giorni dalla sfida con l'Inter, sono ancora in dubbio. Sta lavorando sul campo ma bisogna monitorare la reazione a certe sollecitazioni dato che lui vive di sterzate e cambi di direzione. Resiste una certa fiducia, spiegano a Skysport rispetto alla presenza nella gara di San Siro. Con lui la squadra di Conte manterrebbe il suo assetto e l'equilibrio con Elmas nei tre. Il brasiliano può determinare le scelte di Conte per la gara contro la formazione di Chivu ma la fiducia nella possibilità che il calciatore ci sia sarà testata negli allenamenti di queste ore.

Sky – Napoli, fari puntati sulle condizioni di Neres. Resiste ottimismo ma…- immagine 2
Getty

"Una partita, inutile dirlo, che per il Napoli vale tanto. Il rischio è di trovarsi a meno sette dai nerazzurri ma anche l'opportunità di tornare a meno uno. E poi anche la storia di Conte con l'Inter, che è stata il suo passato. E Marotta e Lautaro e Mctominay contro Zielinski, Hojlund contro l'argentino. Ma l'attenzione di tutti è rivolta alle condizioni di Neres", ha sottolineato l'inviato a seguito della squadra partenopea, Francesco Modugno.

 

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Sky – Inter, allenamento in corso in vista del Napoli: le ultime. Pochi dubbi sulla formazione
UFFICIALE – Inter, Coca Cola è il nuovo Soft Drink Partner del club: il comunicato

© RIPRODUZIONE RISERVATA