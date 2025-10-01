Quando l'avversario non è così serio e tu lo affronti in maniera seria è giusto sottolinearlo. Non era così scontato che l'Inter affrontasse questa gara con questa cattiveria. Inter seria, ha mostrato una condizione atletica migliore, si è permessa di lasciare fuori Barella e ha fatto inserito nelle rotazioni Zielinski che è un giocatore che gli può dare una grande mano durante la stagione. Lautaro? Guardando la partita la sensazione è come se volesse mandare un messaggio: è il capitano, ma Pio sta facendo bene, Thuram era in grande forma, secondo me lui è entrato con la cattiveria. Era come se dicesse: Ragazzi questa è roba mia...