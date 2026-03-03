1 di 4

LE PROIEZIONI SUL BILANCIO

Getty

Lo scorso settembre il cda dell'Inter ha approvato i conti 2024-25 che hanno segnato un +35,4 milioni. Grazie al cammino in Champions e al Mondiale per club il fatturato è schizzato a 567 milioni ed è coinciso con il primo bilancio con Oaktree proprietario del club. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nonostante l'eliminazione dalla Champions per mano del Bodo, la gestione nerazzurra rimane sostenibile. Le proiezioni del quotidiano sul bilancio al 30 giugno 2026.

"Nel 2024-25 l’Inter ha registrato il record di ricavi in Serie A: 545 milioni, al netto del player trading. Hanno inciso pesantemente un centinaio di milioni di proventi ritenuti dagli stessi amministratori “straordinari”, considerato che il budget viene redatto ipotizzando il raggiungimento degli ottavi in Champions. Poiché i nerazzurri sono usciti di scena un turno prima, i 100 milioni extra sono diventati 115: 20 dal botteghino e 65 dai premi Uefa per il percorso 2024-25 dagli ottavi alla finale, 31 dal Mondiale per club che, come sappiamo, ha cadenza quadriennale".

"Nel frattempo, però, l’Inter ha continuato a lavorare sul proprio piano di sviluppo del giro d’affari organico, mettendo a segno una crescita stimata del 15% (a parità di partite giocate) nel segmento stadio e consolidando il trend positivo dell’area commerciale. Tra i fattori da menzionare: la revisione dei prezzi a listino degli abbonamenti, l’ottimizzazione della gestione del ticketing, l’incremento degli introiti da hospitality, il rinnovo e il lancio di nuove sponsorizzazioni a condizioni migliori e più remunerative, tali da compensare i minori introiti da bonus (finale Champions e Mondiale) rispetto al 2024-25".

"Di conseguenza, lo stadio potrà girare attorno ai 90 milioni, i diritti tv intorno ai 170 (il primo posto in Serie A vale 2-3 milioni in più rispetto al secondo) e il settore commerciale sui 150. Compresi gli altri proventi, i ricavi dovrebbero aggirarsi sui 450 milioni (in calo rispetto ai 545 del 2024-25). Segno positivo, invece, per i proventi da player trading: erano 22 milioni l’anno scorso, oggi siamo già oltre i 30, in attesa della finestra di giugno".