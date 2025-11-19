Altri otto giocatori si sono riuniti oggi al gruppo Inter che sta lavorando in questi minuti. Si tratta di Sucic, Zielinski, Calhanoglu e dei cinque gli azzurri. Manca soltanto Akanji, impegnato ieri sera con la Svizzera: tornerà domattina.
Sky – Inter, quasi al completo ad Appiano. Dumfries? L'ultimo aggiornamento…
Sky – Inter, quasi al completo ad Appiano. Dumfries? L’ultimo aggiornamento…
Dal centro sportivo nerazzurro le novità di giornata: al momento squadra in campo. Infortunati ancora a parte
Dall'inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile arriva l'aggiornamento anche sul fascicolo più delicato dell'infermeria nerazzurra. "Da valutare le condizioni di Dumfries, che sembra abbastanza lontano dal derby di domenica: fino a ieri avvertiva fastidio che gli ha impedito di allenarsi in un certo modo. Al suo posto è pronto Carlos Augusto", ha detto Andrea Paventi.
