Mazzarri: “All’Inter per Moratti. Credevo che questo giocatore potesse far di più”

"Un calciatore in cui credevo e che avrebbe potuto far di più? Guarin poteva fare di più per le doti che aveva, gli ho voluto anche bene, un buon ragazzo buono d'animo, aveva delle potenzialità incredibili. L'argomento Inter di quegli anni però è meglio toccarlo il meno possibile. fino a quando non sono andato io era la dinastia dei Moratti che mi voleva bene, che mi proteggeva, purtroppo ha dovuto vendere. Io andai li per Moratti che mi voleva, insieme a Branca, e dopo poco tempo ha venduto. Andai all'Inter nel peggior momento del club