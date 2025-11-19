Ospite della puntata di "Tutti Teorici" il podcast di Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico tra le altre dell'Inter Walter Mazzarri. Tanti gli argomenti toccati, dal modulo alle esperienze con Napoli, Reggina, Watford e qualche passaggio anche sulla sua avventura in nerazzurro nel 2013-14, momento cruciale per la società Inter che passò di mano da Massimo Moratti e Erik Thohir.
Mazzarri: “All’Inter per Moratti. Credevo che questo giocatore potesse far di più”
"Un calciatore in cui credevo e che avrebbe potuto far di più? Guarin poteva fare di più per le doti che aveva, gli ho voluto anche bene, un buon ragazzo buono d'animo, aveva delle potenzialità incredibili. L'argomento Inter di quegli anni però è meglio toccarlo il meno possibile. fino a quando non sono andato io era la dinastia dei Moratti che mi voleva bene, che mi proteggeva, purtroppo ha dovuto vendere. Io andai li per Moratti che mi voleva, insieme a Branca, e dopo poco tempo ha venduto. Andai all'Inter nel peggior momento del club
Cassano? Con me ha fatto benissimo, alla Sampdoria era un posto dove si è giocato bene, eliminammo l'Inter di Mourinho in Coppa Italia e andammo in finale, ricordo solo cose belle di quel periodo".
