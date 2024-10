L'austriaco e l'iraniano, schierati ancora una volta in coppia dal primo minuto, non sono riusciti a sfruttare l'occasione

Ancora una volta, come contro la Stella Rossa, Simone Inzaghi ha scelto di affidarsi alla coppia d'attacco composta da Arnautovic e Taremi. L'austriaco e l'iraniano, tuttavia, non sono riusciti a ripetere sul campo dello Young Boys la positiva prestazione offerta contro i serbi, e l'Inter ha avuto bisogno di Lautaro e Thuram per conquistare i 3 punti .

Il Corriere dello Sport propone questa analisi: "Fino al momento decisivo le polveri dell'attacco nerazzurro erano rimaste bagnate nonostante Inzaghi si fosse giocato tutte le carte possibili, concedendo un'ora di gioco ad Arnautovic, 76' a Taremi, mezz'ora a Lautaro e un quarto d'ora circa a Thuram. [...] In fase offensiva l'occasione più grande era stata creata in avvio di secondo tempo con il rigore fallito da Arnautovic. Il penalty mancato dall'austriaco ha fatto il paio con una brutta prestazione, in cui non è mai riuscito a trovare la propria dimensione in area nel confronto serrato con i difensori avversari.