Intervenuto ai microfoni di Prime Video al termine di Young Boys-Inter, Yann Sommer ha parlato così del match vinto in extremis dai nerazzurri:

"Una partita difficile contro una squadra che pressa tanto, il campo lo conoscevo molto bene ma sono partite che devi vincere e abbiamo meritato, ora pensiamo al resto del cammino in Champions League. Loro hanno avuto chance di segnare, abbiamo avuto un po' di fortuna in alcuni momenti, per noi è una grande vittoria e ora pensiamo alla prossima partita. Abbiamo avuto chance anche noi, è una vittoria meritata"